Офицер США Дэвис заявил, что наступление ВСУ завершится в сентябре 2023 Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины завершится до конца сентября этого года, поскольку украинская сторона исчерпала почти весь свой потенциал, считает офицер ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

«Украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях», – заявил он в статье для 19FortyFive.

Как отметил офицер, протяженность линии соприкосновения практически не изменилась с начала 2023 года. По мнению Дэвиса, ВСУ еще смогут продвинуться немного вперед, отражая атаки российских войск, однако они «находятся в конце своего рывка». После этого украинским войска придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию, резюмировал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело.

Как писал сайт KP.RU, неприятные вопросы к итогам наступления и действий ВСУ украинский лидер попытался купировать, заявив, что во время конфликта украинцы не имеют права веселиться в барах и валяться на пляжах, когда солдаты умирают на полях боя. Таким нехитрым способом он попытался донести до своих сограждан, что в череде неудач, которые ВСУ терпят на полях сражений, виноват не он и его команда, а само население.