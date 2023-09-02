В Китае пригрозили смертельными последствиями для Тайваня из-за помощи США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин не ограничится одними заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню, остров ожидает смертельные последствия, заявляют китайские СМИ.

Как пишет Global Times, «США в очередной раз перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос», поэтому с ростом «интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня».

Авторы статьи подчеркивают, что Вашингтон «постепенно разрушает принцип одного Китая» и провоцирует таким образом Пекин. Власти КНР не откажутся от применения военной силы, чтобы противостоять иностранному вмешательству, отмечается в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что первая партия танков Abrams поступит в распоряжение военных Тайваня в 2024 году. США намерены сперва направить 38 боевых машин, для передачи всех запланированных танков понадобится два года.

В июне глава Госдепа США заявлял, что Вашингтон не признает независимость Тайваня и не хочет вступать в конфликт с Вашингтоном.