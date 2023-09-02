ВС России начали применять в зоне СВО обходящие тепловые ловушки зенитные ракеты Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы России начали применять в зоне военной спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые способны обходить тепловые ловушки.

Как передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, эти ракеты «хорошо отстраиваются от помех, обходя тепловые ловушки и поражая цель». Собеседник агентства отметил, что в восьми из десяти случаев 9М333 достигает цели, несмотря на выстроенные беспилотниками ВСУ тепловые ловушки.

По его словам, новые зенитные ракеты успешно поражали вертолеты и самолеты ВСУ, например, штурмовики Су-25. Кроме того, 9М333 способна сбить дрон с габаритами до 1,5 метра. Уточняется, что такие ракеты входят в состав зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3» и имеет мультиспектральную головку самонаведения, которая отличает настоящую цель от ложной.

Напомним, в июле этого года группировка российских войск «Юг» начала применять в боевых условиях новейшие российские танки Т-14 «Армата».