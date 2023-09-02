Сенатор Шейкин призвал россиян сменить пин-коды на SIM-картах для защиты средств Фото: Shutterstock

Гражданам России следует сменить заводские пин-коды на SIM-картах, чтобы уберечь свои средства от мошенников, считает член Совета Федерации Артем Шейкин.

«Один из самых простых способов обезопасить себя – установить собственный пин-код через настройки телефона. Он должен быть надежным, а не очевидным. Это предоставит дополнительный уровень защиты и затруднит несанкционированный доступ к вашим данным, если SIM-карта окажется в руках мошенников», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил сенатор, у большинства россиян на SIM-картах стоят заводские пин-коды, при этом номер телефона связан с большим количеством информации, в том числе с банковскими аккаунтами, которые могут предоставлять возможность войти в них через SMS-сообщение. Биометрической защиты и двухфакторной идентификации на смартфоне недостаточно, предупредил Шейкин.

В Центробанке ранее перечислили популярные у мошенников схемы обмана россиян. Как уточнили в ЦБ, только в этом году жертвами злоумышленников стали 279 706 человек, у которых похитили 3,6 миллиарда рублей.