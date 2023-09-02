В США дали совет ВСУ по прорыву российской обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженным силам Украины необходимо расчистить от мин не менее 16 километров пути, чтобы рассчитывать на прорыв обороны российских войск и сохранить бронетехнику, поставленную странами Запада, считает обозреватель Крис Панелла.

В статье для Business Insider журналист заявил, что если Украина не расчистит 10-мильный путь, «ее бронетехника и жизненно важные западные грузы будут уязвимы для российского контрбатарейного огня, ракет и артиллерии».

Как отметил автор публикации, западная бронетехника при наступлении Киева оказалась бесполезной против «грозной» обороны России. Кроме того, ВСУ несут большие потери в результате контрударов российских сил, добавил Панелла.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело.

Сайт KP.RU разбирался, почему наступление ВСУ провалилось и что будет дальше.