Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено после попытки удара ВСУ Фото: Юлия МАРКИНА

Автомобильное движение на Крымском мосту, перекрытое в связи с попыткой удара Вооруженных сил Украины, возобновлено.

«3:15. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – сказано в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Движение было перекрыто с 00:00 мск.

Напомним, в четверг, 1 сентября, в 23:15 Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником.

Позже российские силы уничтожили еще два беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост, сообщает Министерство обороны РФ. Украинские полупогружные безэкипажные катера попытались совершить террористические атаки на Крымский мост c интервалом в десять минут – в 2:10 и 2:20 мск. Оба беспилотника были уничтожены в акватории Черного моря, уточнили в министерстве.