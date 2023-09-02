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НовостиПолитика2 сентября 2023 4:09

Что произошло в ночь на 2 сентября 2023

ВС России пресекли три попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту беспилотниками
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские силы пресекли три попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту беспилотниками

Российские силы пресекли три попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту беспилотниками

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 1 сентября, в 23:15 Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником, сообщило Минобороны РФ. Ночью 2 сентября российские силы уничтожили еще два беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост. Украинские полупогружные безэкипажные катера совершили попытку террористических атак на переправу c интервалом в десять минут – в 2:10 и 2:20 мск. Все беспилотники были уничтожены в акватории Черного моря, уточнили в министерстве.

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