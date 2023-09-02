Что произошло в ночь на 2 сентября 2023

Российские силы пресекли три попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту беспилотниками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 1 сентября, в 23:15 Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником, сообщило Минобороны РФ. Ночью 2 сентября российские силы уничтожили еще два беспилотных катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост. Украинские полупогружные безэкипажные катера совершили попытку террористических атак на переправу c интервалом в десять минут – в 2:10 и 2:20 мск. Все беспилотники были уничтожены в акватории Черного моря, уточнили в министерстве.

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