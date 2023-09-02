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НовостиВ мире2 сентября 2023 4:37

«Гуаньча»: потеря Купянска закончит политическую карьеру Зеленского

Военное руководство Украины видит огромную брешь на этом направлении
Роман ПОЛОСИКОВ
«Гуаньча»: потеря Купянска закончит политическую карьеру Зеленского

«Гуаньча»: потеря Купянска закончит политическую карьеру Зеленского

Фото: Александр КОЦ

Потеря Купянска и последующее продвижение российских войск в Харьковской области приведет к окончанию политической карьеры Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель «Гуаньча» Чэнь Фэн.

— Военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске, — подчеркнул автор статьи.

В публикации напомнили, что из-за тяжелого положения ВСУ на Купянском направлении, туда лично прибыл главком сухопутных войск Украины Александр Сырский.

Чэнь Фэн заявил, что если российским войскам удастся развить наступление с покинутого ВСУ фланга, то они смогут соединиться с подразделениями со стороны Белгорода и освободить Харьков. В этом случае Владимир Зеленский потеряет к себе доверие и всю поддержку со стороны военных.

Ранее британское издание The Guardian заявило, что успешное наступление российских войск на Харьковском направлении стало неожиданностью для командования ВСУ. Киев уже опасается смещения линии соприкосновения к реке Оскол.