Кириллов: плотину Каховской ГЭС технически возможно восстановить Фото: REUTERS

Плотину Каховской ГЭС, а также Каховское водохранилище, технически вполне возможно восстановить. Такое заявление сделал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

— Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно, — подчеркнул Кириллов.

Также глава ведомства добавил, что на данный момент по этому вопросу многие высказывают различные мнения по поводу расположения самой плотины, но и наличия там гидроэлектростанции. Все технические решения могут быть реализованы в тот момент, когда для этого будут все необходимые условия.

Дмитрий Кириллов отметил, что сейчас в приоритете стоит восстановление работоспособности каналов Северо-Крымского и Каховского магистрального. Они должны быть основными источниками питания для всего сельского хозяйства не только в Херсонской области, но и в Запорожской области, а также в Крыму.

Ранее стало известно, что в Херсонской области специалисты завершили восстановительные работы в вопросе энергетики на всех подтопленных территориях после разрушения Каховской ГЭС.