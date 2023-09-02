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НовостиПолитика2 сентября 2023 6:08

Президент Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД Казахстана

Новым главой МВД Казахстана назначен Ержан Саденов
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД Казахстана

Президент Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД Казахстана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главы Министерства внутренних дел республики Марата Ахметжанова. Об этом стало известно от пресс-службы казахского лидера.

— Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В этот же день, новым главой МВД Казахстана назначен Ержан Саденов, который был заместителем главы ведомства. Причины кадровых перестановок в республике на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко с первого сентября освободил от должности заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил республики по боевому управлению Валерия Гнилозуба. Его уволили с военной службы в запас по возрасту, но с правом ношения военной формы.