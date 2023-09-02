Президент Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главы Министерства внутренних дел республики Марата Ахметжанова. Об этом стало известно от пресс-службы казахского лидера.

— Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В этот же день, новым главой МВД Казахстана назначен Ержан Саденов, который был заместителем главы ведомства. Причины кадровых перестановок в республике на данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко с первого сентября освободил от должности заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил республики по боевому управлению Валерия Гнилозуба. Его уволили с военной службы в запас по возрасту, но с правом ношения военной формы.