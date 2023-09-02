Константинов: попытки ВСУ высадиться в Крыму — дешевые пиар-акции Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Попытки украинских подразделений высадиться в Крыму — дешевые пиар-акции, поскольку противник будет уничтожен задолго до приближения к полуострову. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично, — подчеркнул Константинов.

Также по его словам, для ВСУ важнее сделать красивые фотографии и похвастаться ими в социальных сетях, пока еще живы. Любые сухопутные операции украинских подразделений в Крыму невозможны.

Ранее Владимир Константинов заявил, что запасов бытовой воды в Крыму хватит еще минимум на год. Также парламентарий подчеркнул, что в республике есть достаточное количество наливных водохранилищ.