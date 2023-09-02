Минобороны: два украинских беспилотника были перехвачены в Белгородской области

Утром второго сентября Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать территорию России при помощи беспилотников самолетного типа. Их удалось перехватить над Белгородской областью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что утром первого сентября средствами российской противовоздушной обороны был уничтожен украинский дрон в Люберецком районе Московской области.