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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 6:50

Минобороны: два украинских беспилотника были перехвачены в Белгородской области

Очередная попытка террористической атаки пресечена утром 2 сентября
Роман ПОЛОСИКОВ

Утром второго сентября Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать территорию России при помощи беспилотников самолетного типа. Их удалось перехватить над Белгородской областью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Два украинских БпЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что утром первого сентября средствами российской противовоздушной обороны был уничтожен украинский дрон в Люберецком районе Московской области.