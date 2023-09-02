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НовостиПолитика2 сентября 2023 7:04

Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Днем независимости

Путин отметил, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Днем независимости

Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Днем независимости

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, а также генсека ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга с 78-летием независимости страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между нашими странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах, — заявил Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Ханой могут совместными усилиями развивать стратегическое партнерство народов двух стран, а также обеспечить стабильность и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Путин пожелал руководителям страны успехов и доброго здоровья, а всем гражданам Вьетнама — процветания и благополучия.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Российский лидер отметил, что президент республики на протяжении долгих лет трудится на благо белорусского народа и развивает связи с Москвой.