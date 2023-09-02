Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 сентября 2023 7:23

Попавший в больницу депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Сергей Сокол находится в больнице из-за последствий перенесенной в июле операции
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Попавший в больницу депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Попавший в больницу депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Депутат Госдумы Сергей Сокол, который ранее попал в реанимацию, снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья. При этом все обещанное избирателям он обязательно выполнит, об этом говорится в телегам-канале депутата.

Сокол признался, что сейчас он находится в больнице после июльской операции, о выписки пока речи не идет. По словам депутата, решение снять свою кандидатуру с выборов далось ему нелегко.

"Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост. Но обещаю - все планы мы выполним", — отметил Сокол.

Напомним, вечером 31 августа депутата Государственной Думы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. В июле он уже лежал в больнице с перитонитом (воспаление серозного покрова брюшной полости) и аппендицитом.