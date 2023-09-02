Попавший в больницу депутат Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Депутат Госдумы Сергей Сокол, который ранее попал в реанимацию, снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья. При этом все обещанное избирателям он обязательно выполнит, об этом говорится в телегам-канале депутата.

Сокол признался, что сейчас он находится в больнице после июльской операции, о выписки пока речи не идет. По словам депутата, решение снять свою кандидатуру с выборов далось ему нелегко.

"Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост. Но обещаю - все планы мы выполним", — отметил Сокол.

Напомним, вечером 31 августа депутата Государственной Думы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. В июле он уже лежал в больнице с перитонитом (воспаление серозного покрова брюшной полости) и аппендицитом.