Космическая станция Индии Aditya-L1 по изучению Солнца выведена на орбиту Земли

Космическая станция Aditya-L1 будет изучать Солнце. Фото: ISRO

Организация космических исследований Индии (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию Aditya-L1, которая будет изучать Солнце. Об этом заявил представитель ISRO.

По данным организации, старт ракеты-носителя PSLV-C57 прошел в субботу, 2 сентября, в 11:50 по местному времени с космодрома на острове Шрихарикота, который находится в Бенгальском заливе.

Через час станция Aditya-L1 была успешно выведена на заданную орбиту. В планах ISRO вывести аппарат на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно полутора миллиона километров от Земли. Для ее достижения аппарату потребуется 125 дней.

В августе на Луну был доставлен индийский луноход "Прагъян". Он доставлен на спутник Земли при помощи борта посадочного модуля "Викрам" миссии "Чандраян-3". Там он провел первую поездку по Луне.