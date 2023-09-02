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НовостиПолитика2 сентября 2023 7:55

Один человек ранен из-за атаки беспилотников ВСУ в Херсонсой области

ВСУ атаковали село Масловка с помощью БПЛА
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Один человек ранен из-за атаки беспилотников ВСУ в Херсонсой области

Один человек ранен из-за атаки беспилотников ВСУ в Херсонсой области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками село Масловка, которое находится в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

В результате был ранен один местный житель, ему оказана медицинская помощь. Кроме того, из-за атаки был поврежден газопровод. Спустя некоторое время поломку удалось устранить, газоснабжение полностью восстановлено.

Также 2 сентября ВСУ в очередной раз попытались атаковать территорию России при помощи беспилотников самолетного типа. Их удалось перехватить над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.