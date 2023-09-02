В Волгограде учительница ушла из класса с незнающими русский язык детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде учительница отказалась вести класс, в котором дети не говорили на русском языке. Об этом сообщает портал V1.ru.

В публикации издания отмечается, что женщина была единственным русскоговорящим человеком в классе и должна была помочь выучить язык иностранным ученикам.

Сам педагог преподает информатику, при этом у женщины есть и специальность учителя начальных классов. Директор учреждения отказалась от комментариев.

Также издание уточнило, что такой класс был создан год назад для того, чтобы дети могли изучать язык. Однако родители учеников высказывались против такой идеи, поскольку "отделение" детей плохо скажется на их социализации.

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