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НовостиПолитика2 сентября 2023 8:24

«Мало желающих помогать»: США поставили Украине ультиматум

Guardian: США предлагают Киеву отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО
Роман ПОЛОСИКОВ
«Мало желающих помогать»: США поставили Украине ультиматум

«Мало желающих помогать»: США поставили Украине ультиматум

Фото: REUTERS

Украине могут предложить членство в НАТО при условии отказа от некоторых территорий, в том числе и от Крыма. Такое мнение выразил экс-офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж в статье для The Guardian.

— В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в Соединенных Штатах Западу нужно объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта. Это необязательно должно быть то, чего хочет Украина, — говорится в публикации.

Ледвидж считает, что западным странам нужно начать разрабатывать план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, в НАТО уже это поняли, из-за риска ядерной эскалации становится все меньше желающих помогать Украине.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что попытки украинских войск высадиться в Крыму — дешевые пиар-акции. Никакие сухопутные операции на территории полуострова невозможны.