Владимир Путин поздравил актрису Елену Проклову с 70-летием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием. Поздравительная телеграмма актрисе театра и кино опубликована на официальном сайте Кремля.

— Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, — подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил, что благодаря своему таланту, Елене Прокловой удалось добиться успеха и на телевидении, а самое главное — заслужить искреннюю любовь зрителей. Президент пожелал Прокловой благополучия, неиссякаемого вдохновения и здоровья.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и генсека ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга с Днем независимости государства. Российский лидер подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения всегда основываются на добрых традициях дружбы.