NYT: ВС России используют новую тактику в зоне СВО с поджиганием минных полей Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России используют новую тактику с поджиганием минных полей. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание со ссылкой на украинских морских пехотинцев сообщило, что русские военные адаптируются и используют новую тактику для того, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. На минных полях размещают горючее вещество, после чего сбрасывают гранату с дрона, пишет газета.

Также в статье отмечается, что ВСУ признают преимущество российской стороны в некоторых важных аспектах. Среди них - количество вооружения и личного состава.

Между тем, ВС РФ овладели двумя опорными пунктами украинских войск и отразили пять атак противника на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.