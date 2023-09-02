Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка Фото: REUTERS

Мэр города Донецк Алексей Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ Петровского района. В результате случившегося пострадали четыре человека.

По данным Кулемзина, при обстреле Петровского района со стороны украинских войск ранены четыре человека.

"Ранения различной степени тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения", - заявил мэр города.

Также ВСУ атаковали беспилотниками село Масловка, которое находится в Херсонской области. Пострадал один человек, сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.