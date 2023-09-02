Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 9:13

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, пострадали четыре человека
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка

Фото: REUTERS

Мэр города Донецк Алексей Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ Петровского района. В результате случившегося пострадали четыре человека.

По данным Кулемзина, при обстреле Петровского района со стороны украинских войск ранены четыре человека.

"Ранения различной степени тяжести получили мужчина 1977 года рождения и женщины 1968, 1983, 1981 годов рождения", - заявил мэр города.

Также ВСУ атаковали беспилотниками село Масловка, которое находится в Херсонской области. Пострадал один человек, сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.