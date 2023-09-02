Богомаз: семь домов повреждены в результате обстрела села Белая Березка Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате чего были повреждены семь жилых домов. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно об обстрелах двух сел в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины. Атаки зафиксировали в селах Курковичи и Климово. Пострадавших нет, а в одном из сел повреждения получил жилой дома. В обоих населенных пунктах на место оперативно прибыли экстренные службы для уточнения всех последствий.

Также Министерство обороны России сообщило о ликвидации двух украинских беспилотников над Белгородской областью.