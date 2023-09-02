Директора Института США и Канады Гарбузова отстранили от должности

Историка и политолога Валерия Гарбузова уволили с поста директора Института США и Канады Российской академии наук. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

— Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется, — подчеркнул историк.

Ранее стало известно, что актера Дмитрия Назарова уволили из МХТ после его высказываний в адрес спецоперации на Украине. Константин Хабенский уволил и его супругу Ольгу Васильеву.