Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

В ходе визита ему доложили о ситуации в регионе. Медведев также побеседовал с жителями подтопленного населенного пункта. Пострадавшие рассказали, что после происшествия им помогли материально, а воду продолжают откачивать.

Напомним, что из-за обильных осадков в Южно-Сахалинске первого сентября был введен режим ЧС. Оперативный штаб возглавил глава городской администрации Сергей Надсадин.