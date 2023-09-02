Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2023 10:11

Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска

Медведев встретился с пострадавшими жителями подтопленного села
Роман ПОЛОСИКОВ
Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска

Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска

Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пострадавшие от тайфуна районы Южно-Сахалинска. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

В ходе визита ему доложили о ситуации в регионе. Медведев также побеседовал с жителями подтопленного населенного пункта. Пострадавшие рассказали, что после происшествия им помогли материально, а воду продолжают откачивать.

Напомним, что из-за обильных осадков в Южно-Сахалинске первого сентября был введен режим ЧС. Оперативный штаб возглавил глава городской администрации Сергей Надсадин.