В Волгограде опровергли уход учителя из класса с не знающими русский язык детьми

Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в школы №33 в Волгограде не соответствует действительности Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской администрации не подтвердили уход учителя из класса с не знающими русский язык детьми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По данным администрации, информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ № 33 не соответствует действительности. При этом в школе сформирован в достаточном количестве весь педагогический состав. У всех классов этого учебного корпуса в первый учебный день прошли торжественные линейки.

"По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру", - отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что учительница ушла из класса, где дети с трудом говорили на русском языке. В публикации V1.ru говорилось, что женщина была единственным русскоговорящим человеком в классе и должна была помочь выучить язык иностранным ученикам.