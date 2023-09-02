Правительству России предложили отказаться от паритета в авиации Фото: Михаил ПАТЛИС

Турбизнес предложил правительству Российской Федерации отказаться от «правил паритета» в авиации, а также ввести режим «открытого неба» для иностранных компаний. Это должно увеличить туристический поток в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Авиационные «правила паритета» предполагают, что все страны должны одновременно соглашаться на возобновление авиасообщения между государствами, а режим «открытого неба» позволит зарубежным компаниям возить пассажиров в третьи страны.

Все предложенные правительству РФ меры должны к 2023 году увеличить число поездок иностранных туристов в Россию до 16 миллионов. По информации РБК, все меры обсуждались на стратегической сессии по туризму в правительстве, которую провел вице-премьер Михаил Мишустин.

Также среди предложений было упрощение визового режима, которое будет включать в себя более простое содержание анкеты для электронной визы и тарифы на них.

Ранее стало известно, что в российских отелях может появиться система «все включено» без алкоголя. Подобный формат отелей уже долгие годы востребован в Турции.