В класс с детьми, не знающими русский язык, в Волгограде назначен новый учитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в класс, где учатся дети из стран СНГ, назначен новый педагог. Об этом заявила председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина.

По данным Савиной, в этот класс пришел опытный учитель первой категории. При этом учебный процесс не будет нарушен, школьники будут идти по разработанной для них программе.

"Уверена, зная директора школы и педколлектив, что все выстроится, все сложится с новым педагогом", - приводит слова Савиной РИА Новости.

Также, по словам председателя комитета, учительница, которая преподавала в классе в прошлом учебном году, не ушла из школы, а попросила снизить нагрузку.

Ранее в администрации Волгограда не подтвердили уход учителя из класса с не знающими русский язык детьми. Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ № 33 не соответствует действительности, уверяют в ведомстве.