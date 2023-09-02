Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью Фото: REUTERS

В субботу, 2 сентября, около 12:45 мск киевский режим снова пытался атаковать беспилотниками самолетного типа территорию РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 2 сентября украинский беспилотник был сбит над территорией Белгородской области.

Также утром второго сентября Минобороны сообщило об очередной попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию России при помощи беспилотников. Однако российским средствам ПВО удалось их перехватить над Белгородской областью.