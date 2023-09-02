Старовойт: два дома повреждены в результате обстрела поселка Теткино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области из минометов. В результате происшествия повреждены два дома и линия электропередачи. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— Утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 7 минометных прилётов, в результате которых повреждено 2 дома. Пострадавших нет, — говорится в сообщении губернатора.

Около трети поселка остались без электричества, а аварийные службы начнут к ремонтным работам сразу, когда появится возможность.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. В результате инцидента повреждены семь домов.