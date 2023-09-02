Минобороны: российские войска улучшили положение на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российским подразделениям удалось улучшить свое положение вблизи населенного пункта Клещеевка, который расположен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России.

— На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю российские войска отразили 36 атак ВСУ на Донецком направлении. За это время удалось уничтожить свыше двух тысяч украинских боевиков, 30 танков и других бронированных машин, а также еще множество единиц военной техники.