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НовостиПолитика2 сентября 2023 11:44

Минобороны: российские войска улучшили положение на Донецком направлении

Российским подразделениям удалось продвинуться в районе Клещеевки ДНР
Роман ПОЛОСИКОВ
Минобороны: российские войска улучшили положение на Донецком направлении

Минобороны: российские войска улучшили положение на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российским подразделениям удалось улучшить свое положение вблизи населенного пункта Клещеевка, который расположен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России.

— На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю российские войска отразили 36 атак ВСУ на Донецком направлении. За это время удалось уничтожить свыше двух тысяч украинских боевиков, 30 танков и других бронированных машин, а также еще множество единиц военной техники.