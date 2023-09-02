Гладков: Один человек погиб при обстреле ВСУ из РСЗО Белгородской области

Один человек погиб при обстреле ВСУ из РСЗО Белгородской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, один из снарядов попал в частный дом и взорвался, погиб один человек. Еще двое жителей пострадали. Их доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.
РСЗО повреждено порядка 20 домовладений, сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ Петровского района. Из-за чего пострадали четыре человека.