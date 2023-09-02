Военные в Габоне объявили об открытии внешних границ страны

Военные в Габоне открыли внешние границы страны Фото: REUTERS

Военные Габона приняли решение открыть внешние границы страны, которые были закрыты после государственного переворота 30 августа. Об этом заявил полковник Ульрих Манфумби Манфумби в своем выступлении по национальному телевидению.

Официальный представитель мятежников в своем обращении к нации заявил, что сухопутные, воздушные и морские границы Габона объявлены открытыми начиная со 2 сентября 2023 года.

"Этот шаг отражает наше стремление сохранить уважение к верховенству закона, хорошие отношения с нашими соседями и всеми государствами мира, а также (предпринят) в целях бесперебойного функционирования государства", — заявил Манфумби.

Официальный представитель военных Габона также добавил, что намерение открыть внешние границы показывает твердое желание соблюдать международные обязательства страны.

Напомним, что военный переворот в Габоне произошел в ночь на 30 августа. Главой страны на переходный период назначен генерал Брис Олиги Нгемакак. Сайт KP.RU рассказал, почему переворот в Габоне так больно ударил по Парижу.