MWM: один российский "Сармат" способен уничтожить территорию больше Техаса

Ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство Фото: Минобороны РФ

Один российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" способен в теории уничтожить территорию больше Техаса в США. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine.

"Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса", - пишут обозреватели MWM.

Авторы статьи предложили, что решение президента РФ Владимира Путина поставить РК "Сармат" на боевое дежурство связано с угрозой открытого вмешательства стран НАТО в украинский конфликт на фоне продолжающегося наращивания военного присутствия участников альянса.

Напомним, 1 сентября 2023 года стратегический ракетный комплекс "Сармат" официально заступил на боевое дежурство.

Ранее KP.RU писал, что подобной ракеты нет ни у кого в мире и, как сказал Владимир Путин, еще долго не будет. РС-28 "Сармат" несет в себе 10 ядерных боеголовок с зарядом 750 килотонн. Каждый из таких блоков может совершать полеты с непредсказуемой траекторией и обходить противовоздушную оборону США на гиперзвуке.