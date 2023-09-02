Минобороны России: украинский БпЛА уничтожен над Белгородской областью

Украинский БпЛА был уничтожен над территорией Белгородской области Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации днем в субботу, 2 сентября 2023 года, сообщило об очередной пресеченной попытке киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ.

Так, около 15:00 по московскому времени над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) самолетного типа.

Ранее KP.RU писал, что за первую половину дня 2 сентября три вражеских дрона предприняли попытку атаковать территорию Белгородской области. Два БпЛА были сбиты в субботу утром, еще один - в 12:45 по мск.