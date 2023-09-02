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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 13:14

Минобороны России: украинский БпЛА уничтожен над Белгородской областью

ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украинский БпЛА был уничтожен над территорией Белгородской области

Украинский БпЛА был уничтожен над территорией Белгородской области

Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации днем в субботу, 2 сентября 2023 года, сообщило об очередной пресеченной попытке киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ.

Так, около 15:00 по московскому времени над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) самолетного типа.

Ранее KP.RU писал, что за первую половину дня 2 сентября три вражеских дрона предприняли попытку атаковать территорию Белгородской области. Два БпЛА были сбиты в субботу утром, еще один - в 12:45 по мск.