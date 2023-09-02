Захарова высказалась о новых предложениях ООН по зерновой сделке

Захарова усомнилась в эффективности последних предложений ООН по зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые предложения ООН по зерновой сделке выглядят как невыполненные старые обязательства. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что новый пакет ООН по черноморской зерновой инициативе подразумевает подключение российского банка к системе SWIFT и разморозку активов компаний из РФ.

"Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало", - подытожила Захарова в своей публикации.

Ранее KP.RU писал, что 31 августа генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с инициативами по возможному возобновлению зернового механизма.

Сообщается, что свежие предложения ООН якобы учитывают озабоченности России. Речь идет об обеспечении более эффективного доступа российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам.