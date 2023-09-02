Newsweek: у Байдена не получается убедить граждан США в важности помощи Украине Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден находится в ловушке, поскольку не может объяснить американцам важность поддержки Украины. Об этом написал обозреватель Newsweek Йони Михани.

По его словам, Байден не может донести логическое обоснование участия США в украинском конфликта. Это привело к тому, что большинство граждан Соединенных Штатов не одобряет выделение средств Киеву.

Журналист считает, что это может сократить объем помощи. По данным CNN, в США большинство жителей, а именно 55 процентов респондентов, высказались против выделения финансирования конгрессом. Еще 51 процент жителей считает, что Вашингтон уже и так сделал достаточно.

Ранее американский миллиардер Илон Маск согласился с утверждением писателя Майкла Шелленбергера, который заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден уничтожает легитимность демократической системы государства.