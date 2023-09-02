Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Кулеба своими словами признал поражение ВСУ

В США заявили, что наступление ВСУ потерпело полнейший провал Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Гулеба своими словами в адрес критиков признал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue works на YouTube.

"Он (Кулеба), очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика растет - и вполне обоснованно, так как Украина проигрывает", - заявил Джонсон.

По словам эксперта, наступление ВСУ потерпело полнейший провал. Кулеба, посоветовавший критикам "приехать на Украину и попробовать освободить один квадратный сантиметр самим", является прямым тому доказательством.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что трехмесячное наступление ВСУ, несмотря на всю помощь со стороны стран блока НАТО, терпит неудачу. Потери украинской стороны, по данным самого Киева, составили уже 400 тысяч человек.