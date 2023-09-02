Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят наступление ВС РФ на Купянск Фото: Александр КОЦ

Бойцы ВСУ при наступлении не смогли пробиться и начали терять контроль над оборонительной линией в Харьковской области. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, идет наступление российских войск возле Купянска и в районе Марьинки. Эксперт заявил, что Зеленскому докладывают о провале наступления украинских военных, они не смогли нигде прорвать линию обороны. При этом поставленная Западом техника является устаревшей, а предложенная западными странами тактика оказалась неэффективной, сообщил экс-советник.

"Зеленский постоянно говорит, что идет наступление... Все это ложь. Постоянно говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали - каждый день вот все вот это", - отметил Соски.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что средства ПВО армии России за сутки перехватили два снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили одну противорадиолокационную ракету HARM и 25 украинских беспилотников.