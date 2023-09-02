Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из тюрьмы под Екатеринбургом

Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из колонии. Фото: ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области

Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из колонии-поселения №45 в поселке Восточный Свердловской области. Об этом сообщает "КП-Урал" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

ГУФСИН и полиция разыскивают 30-летнего Ивана Григорьева, уроженца Верхней Синячихи под Алапаевском, который был осужден на пять лет за ДТП с летальным исходом.

Известно, что осужденный самовольно покинул ФКУ колонии-поселения 30 августа около 14:30 по московскому времени. В самой колонии Григорьев находился с 21 июля.

"При обнаружении указанного осужденного, просим сообщить по телефону 89041691471 или 89025857003 (круглосуточно)", - пишет пресс-служба свердловской колонии.

Среди особых примет у сбежавшего заключенного - татуировка в виде льва на кисте левой руки, а также татуировки на предплечьях. Рост мужчины - 175 см. Он сбежал в серых джинсах, камуфляжной куртке, черной шапке и в полуберцах.