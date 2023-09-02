В Самарской области открыли вторую стелу, посвященную трудовому подвигу земляков

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за инициативу введения звания «Город трудовой доблести». Фото: Андрей Савельев

В субботу, 2 сентября 2023 года, в Самарской области открыли вторую стелу, посвященную трудовому подвигу местных жителей. Мемориальный комплекс «Город трудовой доблести» разместили в парке им. Ленина в Сызрани. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что открытие стелы в Сызрани — важное и знаменательное событие для всей Самарской области. Памятный знак увековечивает подвиг местных жителей в годы Великой Отечественной войны. 38 тысяч сызранцев ушли тогда на фронт. Было много и тех, кто приближал победу в тылу у станков эвакуированных предприятий. Госнаградами за доблестный труд удостоены 17 тысяч человек.

— Мы помним о каждом из них. Гордимся самоотверженными бесстрашными земляками, бесконечно ценим их подвиг. Искренне благодарны президенту Владимиру Путину за инициативу введения звания «Город трудовой доблести» и благодарны всем, кто поддержал инициативу о присвоении этого гордого звания нашей Сызрани, — отметил Дмитрий Азаров.

На торжественном мероприятии также зачитали письмо помощника главы государства Владимира Мединского. Он отметил, что имена сызранцев навсегда вписаны в героическую летопись 1941-1945 годов.

— В дни Сталинградской битвы город приобрел стратегическое значение. Мужество, стойкость и трудолюбие сызранцев помогло связать воедино фронт и тыл. Пусть трудовой подвиг наших предков никогда не потеряет своего созидательного смысла для нас, ибо без прошлого нет будущего, — говорится в обращении помощника президента.

Напомним, Владимир Путин присвоил Сызрани звание «Город трудовой доблести» 10 сентября 2021 года. Ее отметили за значительный вклад местных жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. Теперь в Сызрани установили мемориальный комплекс, включающий стелу высотой более 20 метров и два пилона с информацией о вкладе сызранцев в победу. Ранее аналогичный памятный знак разместили в Самаре, которая в годы войны носила имя Куйбышев и считалась запасной столицей СССР.