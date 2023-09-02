На Урале 15-летний подросток умер после школьной линейки 1 сентября

На Урале школьник погиб, вдохнув газ из баллончика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Каменске-Уральском восьмиклассник погиб после инцидента с газовым баллончиком. Трагедия произошла 1 сентября, сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Известно, что 1 сентября после школьной линейки во время дневной прогулки 15-летний мальчик резко почувствовал себя плохо - он вдыхал газ из зажигалки, но в определенный момент вдохнул слишком много.

Ребенок упал на землю. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую помощь. Однако прибывшим на место ЧП медикам оставалось только констатировать смерть подростка.

Предварительной версией гибели восьмиклассника является "вдыхание паров газовой смеси". На это указывает обнаруженный в кармане школьника баллончик для заправки газовых устройств. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего.

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