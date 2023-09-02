SpaceX отправила в космос 13 военных спутников США

SpaceX запустила в космос 13 американских военных спутников Фото: REUTERS

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отправила в космос 13 спутников военного назначения в интересах Пентагона с космодрома "Ванденберг" в Калифорнии 2 сентября. SpaceX вела прямую трансляцию запуска в сети.

Американские спутники отправлены в космос ракетой тяжелого класса Falcon 9 в рамках программы Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).

Группа спутников призвана обнаруживать и отслеживать пуски ракет, а также обеспечивать "глобальную военную связь". Сообщалось, что спутники способны отслеживать снаряды на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

Отметим, что SpaceX должна была осуществить запуск ракеты еще 31 августа. Из-за неполадок в одном из двигателей пуск был перенесен на 1 сентября, но и в тот день у компании возникли технические неполадки. В итоге американские спутники были отправлены в космос лишь 2 сентября.