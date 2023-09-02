Умер Кирилл Ильин, актер фильма "Солнцепек"

Ушел из жизни российский актер Кирилл Ильин Фото: кадр из фильма.

Ушел из жизни российский актер Кирилл Ильин, ему было 32 года. Данные о его смерти появились на сайте агрегатора "Кино-театр" в разделе биографии.

На сайте указано, что Ильин скончался еще 24 августа. Причина смерти актера не сообщается.

Напомним, Кирилл Ильин получил известность благодаря своей роли в фильме "Солнцепек", который рассказывает о событиях в Донбассе в 2014 году.

Ильин также снялся в таких кинопроектах, как "Хороший день", "Закрытый сезон", "Казанова", "Гражданская война" и другие.

Ранее KP.RU сообщил о смерти актера Алексея Янина, которому было 40 лет. На протяжении последних восьми лет актер "Студентов" и "Дочки-матери" боролся с тяжелыми последствиями инсульта. Не стало и актрисы сериала "Каменская" Людмилы Мелешко, ей было 64 года.