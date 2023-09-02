Умер Билл Ричардсон, дипломат, участвовавший в контактах с РФ по теме заключенных

Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон умер в 75 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский политик Билл Ричардсон, участвовавший в контактах с Россией по вопросу обмена заключенными, умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарий вице-президента Центра Ричардсона по глобальному взаимодействию Микки Бергмана.

Билл Ричардсон умер возрасте 75 лет во сне в своем доме в Массачусетсе, США.

Напомним, Билл Ричардсон занимал посты министра энергетики США и посла ООН при администрации Билла Клинтона до 2002 года, после чего был избран губернатором Нью-Мексико.

В 2008 году Ричардсон объявил о своей кандидатуре на пост президента США, но позже вышел из гонки. В 2011 году он оставил губернаторский пост и основал Центр глобального взаимодействия.

Известно, что в 2022 году Ричардсон посетил Москву для переговоров по обмену заключенными. Считается, что одним из его успешных дел является возвращение на родину Тэйлора Дадли. Тот был арестован в России в апреле 2022 года после незаконного пересечения границы с Польшей.