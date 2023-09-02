Боксер из США Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства РФ

Американский боксер Кевин Джонсон хочет стать гражданином России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2009) в тяжелом весе Кевин Джонсон хочет получить гражданство России.

Представитель 43-летнего спортсмена сообщил ТАСС, что боксер уже подал документы на получение российского паспорта.

"Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России", - сказал представитель американского боксера.

Напомним, Кевин Джонсон является профессиональным боксером. В его активе 60 поединков, в которых он одержал 36 побед (20 из них - нокаутом), потерпел 22 поражения, еще два поединка завершились вничью.

В 2009 году Джонсон претендовал на титул чемпиона мира WBC, но проиграл Виталию Кличко по итогам 12 раундов.

Свой последний бой на текущий момент Джонсон провел в августе 2023 года против 24-летнего российского боксера Марка Петровского, который и стал победителем поединка. Любопытно, что на взвешивание Джонсон пришел в майке с изображением президента России Владимира Путина.