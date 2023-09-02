В Госдуме прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах РФ являются грубым вмешательством во внутренние дела страны. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы РФ Василий Пискарев своем в Telegram-канале.

"Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей", - написал парламентарий.

Пискарев посоветовал Евросоюзу призвать к ответу тех глав стран блока НАТО, которые спонсируют киевский режим смертоносным оружием и боеприпасами.

Ранее KP.RU писал о том, что украинские власти тщательно скрывают реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правда Киев сам же случайно раскрыл, что эта цифра достигла 400 тысяч. И на этом офис Зеленского останавливаться не собирается, разрабатывая план по мобилизации ограниченно годных мужчин и тех, кому больше 50.