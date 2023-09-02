Минобороны России объяснило правила предоставления отпусков мобилизованным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России объяснило правила предоставления отпусков военнослужащим, мобилизованным в зону специальной военной операции. Ведомство рассказало о правилах в письме главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

«В Минобороны РФ выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток», – говорится в ответе министерства, опубликованном в Telegram-канале депутата.

Как уточнили в ведомстве, эти сроки не включают время на проезд к месту проведения отпуска и обратно. График отпусков составляется штабом воинской части мобилизованного, при этом командиры могут скорректировать его с учетом оперативной обстановки в зоне СВО, сказано в сообщении. Ротация мобилизованных осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в спецоперации, добавили в министерстве.

Напомним, мобилизованные, находившиеся в зоне специальной военной операции, начали отправляться в положенные двухнедельные отпуска в середине марта этого года.