Экс-глава МИД Нигера Масуду заявил о подготовке ЭКОВАС к интервенции в страну Фото: REUTERS

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) активно готовит военную интервенцию в Нигер, заявил министр иностранных дел в правительстве свергнутого президента страны Асуми Масуду.

«Подготовка к военному вмешательству идет полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти», – сказал он в эфире телеканала LCI.

Как уточнил экс-глава МИД Нигера, речь идет о «разовой операции», целью которой ставится восстановление власти президента Мохамеда Базума. Масуду также высказал мнение, что мятежники вряд ли войдут в здание посольства Франции, поскольку понимают, чем они рискуют при наличии военного присутствия Парижа в Нигере.

Напомним,комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату начала военного вторжения в Нигер, но она пока разглашаться не будет.