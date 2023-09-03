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НовостиВ мире2 сентября 2023 21:21

Бандиты напали на мечеть в Нигерии, убиты семь человек

Нападение произошло во время вечерней молитвы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Нигерии семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть

В Нигерии семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минимум семь человек погибли во время нападения бандитов на мечеть в Нигерии, сообщают местные СМИ.

Как передает Daily Post, инцидент произошел в деревне Сая-Сая. Уточняется, что пять человек были убиты непосредственно в мечети, еще двое – в разных местах района Икар, где расположено религиозное здание.

По информации издания, нападение на мечеть произошло во время вечерней молитвы. Для поимки бандитов были задействованы сотрудники служб безопасности из близлежащих районов.

Напомним, ранее в Оренбурге 20-летний сторонник украинской ультраправой националистической организации «Маньяки. Культ Убийств»* собирался устроить теракт в мечети. Злоумышленник планировал приобрести взрывчатое вещество и взорвать Соборную мечеть, а также расстрелять ее прихожан. Суд назначил ему 17 лет лишения свободы в колонии строго режима.

*Запрещенная в России террористическая организация