Президент Нигерии Тинубу отозвал почти всех послов страны

Президент Нигерии Бола Ахмед Адекунле Тинубу Фото: REUTERS

Президент Нигерии Бола Ахмед Адекунле Тинубу объявил об отзыве почти всех послов страны, за исключением постоянных представителей республики при Организации объединенных наций.

«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных послов с их должностей по всему миру», – говорится в сообщении офиса президента Нигерии в социальной сети X.

Как уточнили в офисе Тинубу, решение принято после анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах. Распоряжение главы государства не касается постпредов страны при ООН в Нью-Йорке и Женеве, поскольку 19 сентября 2023 состоится Генеральная ассамблея всемирной организации. Отмечается, что президент Нигерии «полон решимости обеспечить эффективность и качество предоставления услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям.

Командование Вооруженных сил Нигерии заявляло, что в стране готовится заговор, чтобы настроить военных против президента республики и свергнуть его. При этом бригадный генерал Тукур Гусау заверял, что военнослужащие не намерены участвовать в мятеже.